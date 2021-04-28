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الصين.. 12 وافد من الخارج يصابون بكورونا

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 17 من 14 قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90622، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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