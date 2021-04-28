شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 12 وافد من الخارج يصابون بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، إنها سجلت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 17 من 14 قبل يوم.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90622، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.