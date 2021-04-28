"الاختيار2" يكشف إحباط أخطر مخططات الإخوان.. اغتيال السيسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحرفية شديدة ومشاهد حية وثق مسلسل "الاختيار2" الذي تذيعه الفضائيات المصرية خلال شهر رمضان، أكبر مخططات جماعة الإخوان الإرهابية خلال السنوات الماضية.

وفي 3 دقائق و42 ثانية، أعاد مسلسل "الاختيار2" في حلقته 15، مخطط خلية "عرب شركس" للقيام بعمليات إرهابية استهدفت كبار الضباط، وشخصيات سياسية كبيرة في مقدمتها كبار مسؤولي الدولة المصرية، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع.

جاء مسلسل "الاختيار2" ليعيد للأذهان ما قامت به خلية "عرب شركس" من عمليات إرهابية بحق الوطن والشعب، وتفاصيل ضبط أفراد تلك الخلية.

وألهبت المشاهد الحية طوال الحلقة حماس المشاهدين، إذ تخللتها اشتباكات بين الحملة التي استهدفت الخلية الإرهابية، وعناصر الخلية في أحد المخازن المهجورة بمنطقة "عرب شركس" بمحافظة القليوبية.

وأظهرت الحلقة مواجهة شرسة دارت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 19 مارس/آذار 2014، واستمرت لعدة ساعات، بين الحملة التي ضمت قوات العمليات الخاصة، والأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع خبراء المفرقعات سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وعناصر الخلية الذين استخدموا الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة ضد القوات.

وفي مفاجأة للمشاهدين، عثر خلال المواجهة على ورقة مدون عليها خط سير وزير الدفاع المصري حينئذ وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عثر على سيارة نصف نقل مفخخة كانت معدة لوضعها خلال خط سيره.





ونجحت الحملة الأمنية في القبض على 8 إرهابيين من المنتمين لتنظيم "أنصار بيت المقدس" وأحالتهم للمحكمة العسكرية التي قضت بإعدامهم، وتم تنفيذ الحكم بحق 6 منهم في 17 مايو/آيار 2018.

ووجهت المحكمة العسكرية للإرهابيين تهمة "استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية ما أسفر عن مصرع مساعد بالقوات المسلحة في 13 مارس/آذار 2014 وكمين مسطرد الذي أسفر عن مقتل 6 جنود في 15 مارس/آذار 2014، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية (دلتا النيل/شمال) أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية".

وكانت الحملة الأمنية أسفرت عن استشهاد اثنين من ضباط سلاح المهندسين بالجيش وهما العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والشهيد العقيد ماجد أحمد كمال شاكر (من خبراء المفرقعات) أثناء محاولتهما إبطال مفرقعات زرعها الإرهابيون في المخزن المهجور قبل القبض عليهم.





وفي مشاهد قصيرة مؤثرة عرض مسلسل "الاختيار2" مشاهد للجنازة العسكرية للشهيدين، فيما عرض الصور الحقيقية للإرهابيين "محمد بكري محمد هارون ومحمد على عفيفي".



"أنصار بيت المقدس"، التنظيم الإرهابي الذي ينشط في سيناء شمال شرقي مصر، تبنى عمليات إرهابية كثيرة بعد 30 يونيو/حزيران 2014، أعلن ارتباط "خلية عرب شركس" به من خلال بيان رسمي بعد 3 أيام فقط من كشف الخلية والقبض على المتهمين، ينعى فيه القتلى.