رئيسة حزب الشعوب الديموقراطي التركي: لا أمان في ظل النظام الحاكم

اتهمت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديموقراطي، برفين بولدان، الحكومة الحالية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، بتخطي حدود الشرعية، مشيرة إلى أنه «لا أحد بمأمن ما دام الحزب الحاكم في منصبه».

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «دوفار» التركي، أضافت بولدان أن البلاد تمر بفترة أزمات وانقسامات كبيرة، وبصدد عدم وجود شرعية علاوة علي أزمات نهج الإدارة الأحادي والنهب والاستبداد الذي يشمل المجتمع كله، ولم يعد أحد قادرًا على التنفس دون إذن الحزب الحاكم.

وأكدت أن «حكومة القصر» غير منضبطة وتستهدف الجميع بزرع الخوف، مشيرة إلى أن الحزب الحاكم فقد عقله السياسي، وطالما أن هذه القوة مستمرة في البلاد فلا أحد بمأمن