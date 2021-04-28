السجون التركية تفضح جرائم أردوغان ضد الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تعكس معاملة تركيا للسجناء، مثل تركهم فاقدين للوعي في زنازين مظلمة في الحبس الانفرادي، جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الإنسانية، بحسب المحلل ألون بن مئير، أستاذ العلاقات الدولية في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك.



وكتب بن مئير في صحيفة ألجمينير مدرجًا أيضًا اعتقالات الآلاف لشهور وأحيانًا لسنوات دون توجيه تهم إليهم على أنها انتهاكات لأردوغان، وقال: "تجاوزت انتهاكات حقوق الإنسان في عهد أردوغان درجة اللاإنسانية والانحلال الأخلاقي".

وانتشرت تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للسجناء في تركيا، بما في ذلك التعذيب والقتل، على نطاق واسع منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي تلقي الحكومة التركية باللوم فيها على جماعة دينية تُعرف باسم حركة غولن. وتم توثيق الانتهاكات من قبل العديد من المنظمات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش.

قال بن مئير إن معاملة السجون التي أصبحت شائعة في تركيا تهدف إلى إيصال السجناء إلى نقطة الانهيار.

وكتب بن مئير نقلاً عن نيلسون مانديلا الزعيم السياسي الراحل لجنوب إفريقيا، الذي قضى 27 عامًا في السجن في ظل نظام الفصل العنصري، قائلا: "السجن مصمم لكسر روح المرء وتدمير عزيمته. للقيام بذلك، تحاول السلطات استغلال كل نقطة ضعف، وهدم كل مبادرة، وإلغاء كل علامات الخصوصية - كل ذلك بفكرة القضاء على تلك الشرارة التي تجعل كل واحد منا بشراً..".

ولا تختلف حالة تركيا كثيرًا، وفقًا لبن مئير، الذي يؤكد أن العديد من السجناء في تركيا محتجزون إلى حد كبير بسبب صلاتهم المزعومة بحركة غولن وأن الوضع يصل إلى "نقطة اليأس والإحباط".

ودعا بن مئير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تحذير أردوغان بوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتهديده بفرض عقوبات. كما دعا الناتو إلى إخراج تركيا من الحلف.