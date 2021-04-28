بايدن يحتفي بـ"التقدم المذهل" في مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يحتفي بـالتقدم المذهل في مواجهة كورونا

الأربعاء 28 أبريل 2021

الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده أحرزت "تقدما مذهلا" خلال الأشهر الأخيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19.



وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض:"لا يزال أمامنا طريق طويل لكننا أحرزنا تقدما مذهلا"، مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة الأخيرة.

وشدد بايدن على أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الشهرين المقبلين قبل 4 يوليو/تموز، مشيدا بالتقدم المذهل الذي تم بفضل الشعب الأمريكي، في إشارة إلى يوم الاستقلال باعتباره هدفا رمزيا في سياق مكافحة الفيروس.

وأضاف أن الإصابات والوفيات انخفضت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عندما تولى منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولفت بايدن إلى التوجيهات الجديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي أخطرت الأمريكيين الذين تلقحوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأنهم لم يعودوا في حاجة إلى كمامة في الخارج.

وقال بايدن: "الأمر بسيط جدا: إذا تلقيتم اللقاح يمكنكم القيام بمزيد من النشاطات، في الداخل والخارج".

وكانت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أوضحت "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم القيام بذلك بدون كمامة".

ولكن بايدن شدد أيضا على ضرورة استمرار وضع كمامة في الأماكن الخارجية المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية الممتلئة أو الحفلات الموسيقية.

وتلقى أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من جرعتي اللقاح.

وأعلنت الحكومة الإثنين أنها سترسل ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى الخارج بعدما وجهت انتقادات لواشنطن بـ"تخزين" اللقاح البريطاني غير المصرح به في البلاد ومن المحتمل ألا يكون مطلوبا لتلقيح الأمريكيين.