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محمد بن سلمان: السعودية تطمح لإقامة علاقة جيدة مع إيران.. ولكن

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أكد ، الأمير ، أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، مشيراً إلى أن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل مع شركائها على حلها.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جار على تسوية القضايا العالقة بين الطرفين: "أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

وأضاف بن سلمان: "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع ولي العهد السعودي: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية".

وشدد بن سلمان: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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