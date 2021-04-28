محمد بن سلمان: السعودية تطمح لإقامة علاقة جيدة مع إيران.. ولكن

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تطمح إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران باعتبارها دولة جارة، مشيراً إلى أن هناك "إشكاليات" بين الطرفين وتعمل السعودية مع شركائها على حلها.

وقال بن سلمان، خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام الرسمية السعودية مساء اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي عمل جار على تسوية القضايا العالقة بين الطرفين: "أخيرا إيران دولة جارة، نريد أن تكون لدينا علاقة طيبة ومميزة مع إيران".

وأضاف بن سلمان: "لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة، لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم والمنطقة للازدهار".

وتابع ولي العهد السعودي: "إشكاليتنا هي تصرفات إيران السلبية التي تقوم بها سواء عبر برنامجها النووي أو دعمها للمليشيات الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامجها للصواريخ الباليستية".

وشدد بن سلمان: "نعمل اليوم مع شركائنا في العالم لإيجاد حلول لهذه الإشكاليات ونتمنى أن نتجاوزها وأن تكون علاقاتنا طيبة وإيجابية في منفعة الجميع".