تركي آل الشيخ يحتفي بلقاء الأمير محمد بن سلمان وذكرى رؤية "2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - بمناسبة الاحتفال بذكرى إطلاق رؤية السعودية 2030، وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي أجرى مقابلة مع الإعلامي عبدالله المديفر، الثلاثاء، متحدثًا عن عدة محاور، بينها مستقبل الأوضاع في اليمن مرورًا ببعض ملامح السياسة الخارجية السعودية، والعلاقات مع إيران.

قال تركي آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "قائد عظيم.. أتشرف بأني عملت ولا أزال أعمل تحت قيادته وتوجيهه الدائم.. مهما أتحدث عن سيدي لن أوفيه حقه وكل يوم نتعلم منه الجديد.. قلتها منذ سنوات خلفنا جبل فلا نخشى أي شيء.. حبه لبلده وشعبه وشغفه للعمل والانجاز بصمه ستخلد في التاريخ وترسم المستقبل الرائع.. روحي فداك سيدي".

الفيديو الذي أرفقه تركي آل الشيخ بتغريدته تضمن تصريحات لولي العهد بشأن مستقبل أفضل للشعب السعودي، وتأكيدًا على أن قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، هو قرار مؤقت يستهدف مصلحة السعوديين.

ومنذ صباح الثلاثاء ومع الإعلان عن مقابلته التلفزيونية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية، تصدر الأمير محمد بن سلمان قائمة أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها بمحرك البحث "جوجل" في السعودية، وتصدر أيضًا موقع "تويتر" في السعودية والعالم العربي.

أيضًا، أعلن آل الشيخ عن جوائز مالية بقيمة 100 ألف ريال سعودي بمناسبة لقاء ولي العهد ضمن مسابقة للإجابة على سؤال بمناسبة الذكرى الخامسة لـ"رؤية 2030".

وفي تغريدة أخرى، كتب أبياتًا من الشعر مدح بها ولي العهد.

المقابلة التي أجراها ولي العهد نالت اهتمامًا إعلاميًا عربيًا ودوليًا لما تضمنته من تصريحات هامة بشأن عدد من الملفات المحلية والدولية.

وفيما يلي أبرز هذه التصريحات:

- لن يقدر النفط على توفير جودة الحياة نفسها مع النمو السكاني وهو ما نريد أن نتفاداه.

- هناك فرص في قطاعات مختلفة بالسعودية غير القطاع النفطي ونريد الاستفادة منها.

- نسعى للوصول إلى معدل بطالة 7% بحلول عام 2030 بعد أن كان 14%.

- إذا كانت أمامنا فرصة ولم نعمل عليها بحجة عدم التسرع فنحن متقاعسون.

- إيرادات صندوق الاستثمارات العامة حاليًا "صفر" والهدف منه النمو حتى يكون رافدًا لإيرادات الدولة عام 2030.

- إنفاق صندوق الاستثمارات العامة في عام 2021 سيكون 160 مليار ريال سعودي و400 مليار في عام 2030.

- سيكون صندوق الاستثمارات العامة قائد الإنفاق الرأسمالي في السعوية في عام 2030.

- نسعى مع أرامكو إلى تحويل 3 مليون برميل إلى صناعات مختلفة بحلول عام 2030.

- صندوق الاستثمارات سيكون معززًا للقطاع الخاص في السعودية.

- رفعنا الضريبة إلى 15% بسبب الجائحة واخترنا اتخاذ إجراءات قاسية على المدى القصير وجيدة على المدى البعيد.

- نستهدف إعادة الضريبة إلى 10% أو 5% في حد أقصاه 5 سنوات وأدناه سنة.

- ضريبة الدخل لن تفرض في السعودية نهائيًا.

- لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص من السنة.

- الحكومة ملزمة بالحديث المتواتر في الأمور الشرعية وتنظر في حديث الآحاد ولا تنظر للخبر إلا في حالات خاصة.

- لا نتبع مدرسة أو عالمًا معينًا... الشيخ محمد بن عبدالوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نؤلهه ونطبق نصوصه دون اجتهاد لرفض الأمر.

- كنا (السعودية) هدفًا رئيسيًا للمشاريع المتطرفة في العالم.

- الجماعات المتطرفة تطمح لنشر أفكارها في السعودية وتصديرها لبقية الدول لكن هذا لن يحدث.

- متفقون مع إدارة بايدن بنسبة 90% تقريبًا حول مصالح السعودية.

- نعمل على تقليل خطر الاختلاف الذي تبلغ نسبته 10% بتقريبًا.

- بسبب النفط.. السعودية ساهمت في وصول أمريكا إلى ما هي عليه اليوم.

- لو ذهبت العقود (النفط) لبريطانيا لكانت أمريكا في مكان آخر ولكنا نحن نواجه مشاكل من نوعية أخرى.

"نعمل على صنع شراكات جديدة مع روسيا والصين والهند وغيرها بما يخدم مصالح السعودية"

- إيران دولة جار ونطمح لإقامة علاقة طيبة ومميزة مع طهران.

- إشكاليتنا في التصرفات السلبية لطهران مثل البرنامج النووي ودعم ميليشيات خارجة عن القانون أو برنامج الصورايخ الباليستية.

- نتمنى أن تزدهر إيران ولا نريد لها أن تنهار أبدًا.

- نتمنى أن يجلس الحوثي على طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف اليمنية لحفظ حقوق الجميع وضمان مصالح دول المنطقة.

- الحوثي لديه نزعة عروبية وهو يمني رغم علاقاته مع إيران... نتمنى أن تصحى هذه النزعة فيه.

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