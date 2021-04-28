سفينة أميركية تطلق أعيرة تحذيرية بعد اقتراب زوارق إيرانية منها في الخليج

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الجيش الأميركي أمس الثلاثاء إن سفينة للبحرية الأميركية أطلقت أعيرة تحذيرية بعد أن اقتربت منها ومن زورق دورية أميركي 3 زوارق للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وأضاف الجيش في بيان "أصدرت الطواقم الأميركية تحذيرات عديدة عبر أجهزة اللاسلكي ومكبرات صوت، لكن زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني واصلت مناوراتها القريبة".



وقال البيان "عندها أطلق طاقم (سفينة الدورية الأميركية) "فاير بولت" طلقات تحذيرية، وابتعدت زوارق البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن السفينتين الأميركيتين إلى مسافة آمنة".



وقالت متحدثة باسم الأسطول الخامس إن زوارق الحرس الثوري ابتعدت إلى مسافة آمنة من سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية بعد إطلاق الأعيرة التحذيرية.



وأوضحت المتحدثة أن الطواقم الأميركية تواصلت مع الزوارق الإيرانية للتقليل من مخاطر سوء التقدير، وأصدرت تحذيرات متعددة لكن الزوارق الإيرانية لم تستجب.



وشددت المتحدثة على أن القوات الأميركية تحافظ على اليقظة وتحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وأضافت أن البحرية الأميركية تتوقع من بحرية الحرس الثوري احترام سلامة جميع السفن حسبما ينص القانون الدولي.



المصدر: رويترز