شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تفعيل الأوامر القضائية المؤقتة بقانون جرائم تقنية المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون جرائم تقنية المعلومات في المادة السادسة منه على آلية تفعيل الأوامر القضائية المؤقتة، حيث أجاز لجهة التحقيق أن تصدر أمرا لمأمورى الضبط القضائى بضبط أو سحب أو جمع أى بيانات أو تتبعها من أجل التوصل إلى أية حقائق مرتبطة بجريمة ما.

ونصت المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات على أنه لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتى:

ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ . البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط . أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى .

وفى كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة فى غرفة المشورة فى المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.