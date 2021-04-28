شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اشتباكات وانقسامات.. الرئيس الصومالي يتراجع عن تمديد فترته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في بيان أمس الثلاثاء، إنه سيتخلى عن محاولته تمديد فترته لعامين، منحنيا بذلك للضغوط المحلية والدولية بعد اشتباكات في العاصمة مقديشو أدت إلى انقسام قوات الأمن على أسس عرقية.

وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وانشق قادة في الشرطة والجيش وانضموا للمعارضة، واتخذ الفصيلان المتنافسان في قوات الأمن مواقع في العاصمة مقديشو، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات في قلب المدينة فضلا عن فراغ أمني في المناطق المحيطة قد تستغله حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشاد الرئيس بجهود رئيس الوزراء وغيره من القادة السياسيين ورحب بالبيانات التي أصدروها بشأن الانتخابات.