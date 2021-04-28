شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في معاركه ضد ميليشيا الحوثي بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق الجيش الوطني اليمني تقدمًا جديدًا في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قِبل إيران، وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني أحرز تقدمًا في جبهة المشجح، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب، وفي الوقت ذاته أفاد المصدر أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل شنت هجومًا عكسيًا أمس، تمكنت خلاله من دحر ميليشيا الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة المشجح، وإجبارها على الفرار، موضحًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عربات تابعة لها، وأوضح المصدر العسكري أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية.

وأشارت المصادر إلى إحباط قوات الجيش هجومًا حوثيًا في جبهة الكسارة، وإجبار الأخير على التراجع بعد أن كبده قتلى وجرحى في صفوفه، وفي الجبهة ذاتها، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا، مما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع من كان على متنها.

وفي السياق، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية طوال الأمس، غارات جوية مكثفة، استهدفت بها مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية في أطراف المحافظة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد القتالي. من جهته أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية دفعا بإمكاناتهما السياسية والإعلامية والعسكرية كافة خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير «الخمينية» والمد الإيراني في المنطقة‏.وأوضح معمر الإرياني أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب الشجعان يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، منذ ستة أعوام، معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية.

مشيرًا إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها - لا سمح الله - انتكاسة للأمة العربية جمعاء‏.

ودعا الإرياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها ميليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في مأرب.