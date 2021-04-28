ردا على الشائعات.. بنغازي جاهزة لاستضافة الحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الجيش الليبي أن يكون الوضع الأمني في مدينة بنغازي السبب وراء إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا أمس الإثنين.

وأكد الجيش الليبي، في بيان، أن "مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا والساعون لتقسيم البلاد وكذلك من لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة".

وقال إن "الأمن يسود شرق ليبيا"، مفندا ما جاء في وسائل الإعلام المتطرفة والتي تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبين.

وشدد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، على استعداد مدينة سرت التام لاستقبال أعضاء الحكومة والوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها.

وأوضح أنه "لا يربط القيادة العامة بالحكومة الليبية سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل"، مستكملا:" إلا أن القيادة ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة يقوم الجيش بتأمينها وخاصة في مدينة بنغازي".





وحذر الجيش الليبي من استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير حيل لزعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي يؤمنها الجيش بتمرير ارهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة واسلحة وذخائر تحت أي ذريعة كانت .

واختتم البيان قائلا إن الجيش الليبي أخذ على عاتقه محاربة الإرهاب والجريمة وإنقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس التي تديرها دول ومخابرات وتنظيمات متطرفة، مؤكدة لليبيين أنها لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي وتقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها.







وكانت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الإثنين، تأجيل اجتماعها الذي كان مقرر عقده في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة نوابا ووزراء الحكومة للاجتماع في بنغازي، في زيارة هي الأولى للمدينة منذ توليه منصبه.