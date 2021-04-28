إطلاق فاشل لقذيفتيْن من غزة نحو إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق فاشل لقذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد إشارته الى إطلاق صافرات الإنذار في تجمع "كيسوفيم" الإسرائيلي في غلاف قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم رصد إطلاق فاشل لقذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية حيث سقطتا داخل القطاع".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين.

كما لم يتضح على الفور إذا ما كانت القذيفتين قد تسببتا بأضرار داخل قطاع غزة.

وكانت إسرائيل حذرت حركة "حماس" من استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق الثلاثاء: "لقد اتخذنا قرارات بعد جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مفادها الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات".

وأضاف نتنياهو في كلمته في مستهل اجتماع للحكومة الإسرائيلية "هذا ما أوعزنا به، أنا ووزير الدفاع، والجيش الإسرائيلي مستعد حقا لمواجهة جميع السيناريوهات".

وتابع نتنياهو، وفق الكلمة التي تقت ”الخليج 365” نصها: "كانت الليلة الماضية هادئة وآمل أن الهدوء سوف يستمر. نحن مستعدون للتعامل مع أي تطور كان ولا أنصح أعداءنا أن يختبرونا".

وكانت جهود مصرية وأممية نجحت بإعادة التهدئة الى قطاع غزة.