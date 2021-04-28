اتفاق إسرائيلي أمريكي لمواجهة صورايخ إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية الدقيقة.

وجاء الاتفاق خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في واشنطن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في إطار المشاورات الثنائية الوثيقة بين الحكومتين حول مجموعة من القضايا الإقليمية.



وقال البيت الأبيض في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه: "ناقش المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مخاوفهم الجادة بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني في السنوات الأخيرة".



وأضاف: "أطلعت الولايات المتحدة إسرائيل على المحادثات في فيينا وشددت على اهتمام الولايات المتحدة القوي بالتشاور عن كثب مع إسرائيل بشأن القضية النووية في المستقبل".

وتابع: "اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على التهديد الكبير الذي يمثله السلوك العدواني لإيران في المنطقة، وأكد المسؤولون الأمريكيون على دعم الرئيس بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الوكالات من البلدين لتركيز اهتمام خاص على التهديد المتزايد للطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة الدقيقة التي تنتجها إيران وتقدمها إلى وكلائها في منطقة الشرق الأوسط".

وقال: "كما أعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن المواجهات العنيفة الأخيرة في القدس ورحب المسؤولون الأمريكيون بدعوات إسرائيل الأخيرة للتهدئة".

وأضاف: "أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية العشوائية الأخيرة من غزة على إسرائيل، وأكد المسؤولون الأمريكيون دعم هذه الإدارة المستمر للجهود المبذولة لدفع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الدولتين للصراع".

وتابع البيت الأبيض، أنه: "لا تزال الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بأمن إسرائيل وستعمل على تعزيز جميع جوانب الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".