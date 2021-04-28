شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 15 شخصاً في هجمات ببوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
28 أبريل 2021
01:31 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
واجادوجو - أ ف ب
شن مسلحون في بوركينا فاسو، هجوماً ليلياً على عدة قرى شمالي البلاد، قتل فيه نحو 15 شخصاً، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء.
وقال مصدر محلي من بلدة دوري القريبة من النيجر، إن «مسلحين شنوا هجوماً دموياً الاثنين على قرى في منطقة سيتينجا، ما أسفر عن مقتل نحو 15 شخصاً». وأكد مصدر أمني حصول سلسلة من الهجمات، أسفرت عن سقوط ضحايا.
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا
https://tinyurl.com/ygmexoez