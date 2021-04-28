مسلحون يقتلون 15 شخصاً في هجمات ببوركينا فاسو

واجادوجو - أ ف ب

شن مسلحون في بوركينا فاسو، هجوماً ليلياً على عدة قرى شمالي البلاد، قتل فيه نحو 15 شخصاً، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء.

وقال مصدر محلي من بلدة دوري القريبة من النيجر، إن «مسلحين شنوا هجوماً دموياً الاثنين على قرى في منطقة سيتينجا، ما أسفر عن مقتل نحو 15 شخصاً». وأكد مصدر أمني حصول سلسلة من الهجمات، أسفرت عن سقوط ضحايا.