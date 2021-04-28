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مسلحون يقتلون 15 شخصاً في هجمات ببوركينا فاسو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

28 أبريل 2021

01:31 صباحا

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واجادوجو - أ ف ب
شن مسلحون في بوركينا فاسو، هجوماً ليلياً على عدة قرى شمالي البلاد، قتل فيه نحو 15 شخصاً، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية، الثلاثاء.
وقال مصدر محلي من بلدة دوري القريبة من النيجر، إن «مسلحين شنوا هجوماً دموياً الاثنين على قرى في منطقة سيتينجا، ما أسفر عن مقتل نحو 15 شخصاً». وأكد مصدر أمني حصول سلسلة من الهجمات، أسفرت عن سقوط ضحايا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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