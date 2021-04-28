شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الشروط التى حددها القانون حوافز المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 عدد من الشروط للتمتع ببرنامج الحوافز، حيث يشترط القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:

أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا . ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين . ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع . ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع . ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى .

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به: