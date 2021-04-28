شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا وضعت أمريكا الإخوانى يحيى موسى على قوائم الارهاب؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استند قرار وزارة الخزانة الأمريكية بوضع يحيى موسى القيادى بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب إلى مجموعة من الحيثيات والأدلة التى تشير بوضوح لتورطه فى عمليات إرهابية

ومن أهم هذه الأدلة، اتهام السلطات المصرية له -وهو أحد قيادات الصف الثاني في تنظيم الإخوان والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة في عهد جماعة الإخوان 2012- بالاشتراك في التخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (يونيو 2015).

تجمع يحيى موسى علاقات بالعديد من التنظيمات الإرهابية التى نفذت العديد من العمليات الإرهابية في العمق المصري (الوادي والدلتا)، خلال الفترة ما بين عام 2015-2018، وهي الفترة التي شهدت نشاط تنظيم "حسم" فى الداخل المصري حتى آخر عملية للتنظيم (معهد الأورام) بالقاهرة.