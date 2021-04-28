بالفيديو.. تفاصيل استخراج سيخ حديد من جمجمة شاب بأسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الجامعى من استخراج جسم غريب "سيخ حديد ٥٠×٢.٥سم" من جمجمة مصاب يبلغ من العمر ٣٦ عامًا، بعد سقوطه من علو.

كشف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف أستاذ جراحة المخ والأعصاب وقائد الفريق ورئيس وحدة الإصابات ونائب مدير المستشفي الجامعى الرئيسي لشؤون الإصابات أنه فور فحص المصاب ومناظرة الأشعة المقطعية على المخ تبين اختراق الجسم الغريب لقاع الجمجمة متخللاً نسيج المخ ومخترقا للعظم الجداري بأعلى قمة الجمجمة وبدرجة وعى للمريض ما تعادل GCS 5/15 .

وأضاف أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي أنه تقرر إجراء العملية الجراحية لاستخراج الجسم الغريب بفريق من جراحي المخ والأعصاب مكون من الدكتور شادي عبد الرحيم مدرس جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمود عمار مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب، والطبيب فهد عبد الصبور طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، والطبيب محمد أشرف طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.

جرى نقل المصاب للعناية المركزة للإصابات وتحسن في درجة الوعى لاستكمال مراحل العلاج وهو الآن بدرجة ما تعادل 7/15.

وأوضح الدكتور شادي عبد الرحيم مدرس جراحة المخ والاعصاب، أن المصاب عامل بناء من محافظة سوهاج وكان يعمل في مدينة أسيوط الجديدة ووصل مستشفى أسيوط الجامعي وهو في حالة غيبوبة كاملة؛ مشيرًا إلى أن زملاء العامل المصاب قاموا بقطع جزء من السيخ الحديد لكي يتمكنوا من نقله إلى المستشفى.

وأشار شادي إلى أن العملية الجراحية لاستخراج السيخ استغرقت ساعتين، وجرى نقل المريض إلى غرفة العناية المركزة لاستكمال الرعاية والعلاج.