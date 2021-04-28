دقلو يُجري مباحثات مع رئيس المجلس العسكري التشادي

محمد اسماعيل - القاهرة - تشاد - (أ ش أ)

استقبل رئيس المجلس العسكري التشادي الفريق محمد إدريس ديبي، بالقصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجامينا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتطورة بين السودان وتشاد وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، على أزلية العلاقات بين البلدين، وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تشاد من أجل تحقيق الاستقرار في السودان والإقليم، منوها بأن السودان يقف إلى جانب الشعب التشادي خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها.

ودعا الأطراف التشادية المختلفة إلى تغليب مصلحة الوطن والعمل على استقرار بلادهم، مشيرا إلى أهمية انتهاج مبدأ الحوار كوسيلة لحل الخلافات.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن السودان سيعمل جاهدا على تقديم كل ما يدعم استقرار تشاد أمنيا وسياسيا، مشيرا إلى أن عهد الانحياز ودعم طرف على حساب طرف آخر قد ولى، وأن حكومة الفترة الانتقالية حريصة كل الحرص على استقرار تشاد والمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس العسكري التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي، عن شكره وتقديره للسودان حكومة وشعبا على وقفتهم الكبيرة مع بلاده لتجاوز محنتها.

وقال ديبي: "نحن نمر بمرحلة صعبة، ونحتاج إلى خبرة السودان لتجاوزها"، مؤكدا ثقته التامة في قدرة القيادة السودانية على مساعدة تشاد خاصة وأن الظروف التي مر بها السودان تشابه إلى حد كبير ظروف بلاده الراهنة.