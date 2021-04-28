محمد الفلاح - خطأ في حفل تنصيب ترامب يكلف واشنطن 1.6 مليون دولار

الأربعاء 28 أبريل 2021

وافقت حكومة بلدية واشنطن العاصمة على 1.6 مليون دولار للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم خطأً في حفل تنصيب دونالد ترامب في عام 2017.



وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المدينة وافقت على تسوية دعويين قضائيتين رفعهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والمحامي جيفري لايت، بعد أكثر من أربع سنوات من الاعتقالات وتنصيب الرئيس السابق.

واعتقلت إدارة شرطة العاصمة في مقاطعة كولومبيا 217 شخصا الجمعة في واشنطن خلال احتجاجات ضد تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة مستخدمة العنف مع المتظاهرين.

كما زعمت الوثائق أن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل وقنابل الصوت والقنابل اللاسعة ضد المتظاهرين المناهضين لترامب.

لكن رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر قالت إن الاعتقالات تمت بسبب التخريب والعنف ضد مسؤولي إنفاذ القانون.

وقال سكوت ميشيلمان، المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في بيانه: "تسويات اليوم توفر قدرًا من التعويض لجميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم بشكل غير دستوري وحبسهم بسبب ممارسة حقوقهم في يوم التنصيب قبل أربع سنوات".

وكجزء من التسوية، ستصدر دائرة الشرطة المدنية "توجيهاً رسمياً بتعديل إجراءات معاملة المعتقلين لتجنب تعريضهم لانتظار طويل للحصول على الضروريات الأساسية مثل الوصول إلى دورات المياه.