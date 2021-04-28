شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تطلب الدعم الأمريكي لمعالجة انعدام الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلب الرئيس النيجيري محمدو بخاري من الولايات المتحدة دعم جهود أفريقيا في معالجة انعدام الأمن المتزايد في المنطقة.

وقال بخاري في أول اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين ، إنه يتعين على واشنطن النظر في نقل مقر القيادة الأمريكية في إفريقيا من شتوتجارت بالمانيا إلى القارة لدعم وبشكل افضل مكافحة انعدام الأمن المتزايد.

وأنشأت الولايات المتحدة شركة أفريكوم لمساعدة دول المنطقة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود,

وأضاف بخاري ، وفقًا لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء حصلت عليه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء : "لا تزال التحديات الأمنية في نيجيريا مصدر قلق كبير لنا".

وتابع بخاري أن انعدام الأمن في البلاد تفاقم بسبب "الضغوط السلبية المعقدة القائمة في منطقة الساحل ووسط وغرب أفريقيا ، وكذلك منطقة بحيرة تشاد.