انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري والان مع التفاصيل



إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني.



إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 27, 2021 إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri)

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها "كريمة" في رسالة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

وقالت: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله"، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.



وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020.