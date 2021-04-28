انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، وفاة جدتها "كريمة" في رسالة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر".
إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri)
وقالت: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله"، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.
وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020.
إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri)
توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني.— Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 27, 2021
إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله.
وقالت: "توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله"، وانهالت رسائل التعزية والمواساة على الفنانة ياسمين صبري والدعاء لجدتها الراحلة.
وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020.