شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لصالح "التعليم" بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، بيان الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/22 إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فضلا عن إحالته إلى مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة 249 من الدستور والتى توجب أخذ راى الغرفة الثانية فى خطة التنمية.

وكانت قد ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأحد، البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت "السعيد" الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ ( كوفيد - 19 ) حيث أن من المنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّ، مؤكدة نَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.

وَفِي مَجَال الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة، أشارت إلى ارتكاز خِطَّة التنميّة فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة وَاَلَّتِي تم رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، و تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلى ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم، نرصد تفاصيلها:

-توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد.

-إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة .

-إنشاء 3125 فصلا مُتنقِّلا تستوعب 141 ألف طالب.

-ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات بالجامعات باعتمادات 1 مليار جنيه.

-تغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية باستكمال إنشاء وتنفيذ 5 جامعات .

-زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% .

-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بتشغيل 9 جامعات.