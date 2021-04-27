شكرا لقرائتكم خبر عن 242 مليار دولار دعم أوروبي لإيطاليا في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء على خطط الحكومة بشأن كيفية إنفاق مساعدات لمواجهة فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 200 مليار يورو (242 مليار دولار).

وصدقت أغلبية كبيرة على الخطط في مجلس النواب بواقع 442 صوتا مقابل 19 صوتا وامتناع 51 عضوا عن التصويت. وتم إجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأصغر في وقت لاحق من اليوم.

وبذلك تمكن رئيس الوزراء ماريو دراجي من إرسال مسودة مقترحاته لبروكسل قبل الموعد المحدد وهو 30 أبريل الجاري.