شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تحذر مواطنيها من تأخر لقاح "سبوتنيك في" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الحكومة الغينية المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي من أخذ الجرعة الثانية من لقاح آخر، حتى مع حدوث تأخير في شحنة من الشركة المصنعة الروسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي قولها في بيان اليوم الثلاثاء "تسببت مشاكل لوجستية في التأخير". وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية للمتضررين عند وصول مجموعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك في" لضمان حصولهم على جرعة ثانية في غضون 21 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.