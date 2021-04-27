شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسمح لمتلقي اللقاح بخلع الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة اليوم، مجموعة جديدةً من الإرشادات التي تخفف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعد تلقي عدد كبير من المواطنين الأميركيين للقاح.

ووفقاً لإرشادات المراكز الأميركية، يمكن للأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح بالكامل، عدم ارتداء قناع الوجه في أثناء حضورهم اجتماعاً صغيراً في الهواء الطلق مع عائلاتهم وأصدقائهم الذين حصلوا أيضًا على الجرعات الكاملة من اللقاح.

كما سمحت الإرشادات للأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل، ألاّ يرتدوا أقنعة الوجه في أثناء التنزه في الخارج أو عند ممارسة ركوب الدراجات، لكنها أوصت في الوقت نفسه بالاستمرار في ارتداء أقنعة الوجه في صالونات الحلاقة ومراكز التسوق ودور العبادة والمسارح ودور السينما.