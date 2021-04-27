شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تدين العنف في تشاد وتدعو لضبط النفس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أعمال العنف القائمة حالياً في تشاد، داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نشره مكتبه في بروكسل اليوم, إن وقف جميع أشكال العنف هو أحد الشروط الأساسية لتيسير بيئة مواتية للحوار الوطني، وخطوة أولى أساسية في تحديد أسس عقد اجتماعي متجدد.

وأكد الممثل الأعلى بوريل على أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري في تشاد، واحترام حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ثابتة نحو انتخابات ذات مصداقية وشاملة.