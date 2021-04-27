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التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-27 | 22:57

التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة وتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي ، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو".
وسجل لتشيلسي بوليسيتش في الدقيقة 14، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 29.

ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 5 مايو المقبل.

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MO Nasa

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