التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي

وسجل لتشيلسي بوليسيتش في الدقيقة 14، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 29.

ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 5 مايو المقبل.