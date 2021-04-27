انت الان تتابع خبر التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-27 | 22:57
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "ألفريدو دي ستيفانو".
وسجل لتشيلسي بوليسيتش في الدقيقة 14، بينما سجل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 29.
ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 5 مايو المقبل.
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