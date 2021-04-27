محمد بن سلمان: السعودية كانت هدفا رئيسيا للمشاريع المتطرفة والإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء إن بلاده كانت هدفا رئيسيا للمشاريع المتطرفة والإرهابية.

وأضاف في في حوار الثلاثاء، مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن التطرف مرفوض في كل شيء ولا نستطيع تحقيق أي تقدم في ظل وجوده.

وأكد ولي العهد السعودي قوانين المملكة تُسن بما لا يخالف القرآن والسنة وبما يعزز مصالح الدولة وأمن المواطن وازدهار الوطن.

وحول علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية أوضح ولي العهد السعودي أن هناك اتفاق وتفاهم بنسبة أكثر من 90% بين الرياض وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن.

وشدد على أن السياسة الخارجية قائمة على مصالح المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه "لا بد أن يكون هناك هامش اختلاف بين الدول، وقد يزيد مع إدارة أمريكية عن أخرى".

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة وتعزيز تحالفاتنا الدولية.