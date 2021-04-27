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محمد بن سلمان: السعودية كانت هدفا رئيسيا للمشاريع المتطرفة والإرهابية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء إن بلاده كانت هدفا رئيسيا للمشاريع المتطرفة والإرهابية.

وأضاف في في حوار الثلاثاء، مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن التطرف مرفوض في كل شيء ولا نستطيع تحقيق أي تقدم في ظل وجوده.

وأكد ولي العهد السعودي قوانين المملكة تُسن بما لا يخالف القرآن والسنة وبما يعزز مصالح الدولة وأمن المواطن وازدهار الوطن.

وحول علاقة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية أوضح ولي العهد السعودي أن هناك اتفاق وتفاهم بنسبة أكثر من 90% بين الرياض وإدارة الرئيس الأمريكي بايدن.

وشدد على أن السياسة الخارجية قائمة على مصالح المملكة العربية .

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه "لا بد أن يكون هناك هامش اختلاف بين الدول، وقد يزيد مع إدارة أمريكية عن أخرى".

وأشار إلى أن بلاده تعمل على الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة وتعزيز تحالفاتنا الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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