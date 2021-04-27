دعم أمريكي وأوروبي لتنفيذ خارطة الطريق الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دول أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الالتزام بموعد انتخابات ليبيا والإسراع في سحب المرتزقة.

وبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الوضع الأمني والسياسي ودعم الانتخابات في البلاد مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع بهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.





وكرر المشاركون تأكيدهم على أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول القادم والإسراع في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القراران رقم 2570 (2021) و 2571 (2021) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن مؤخراً.

كما ناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.





وفي وقت سابق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ان هناك إجماع ليبي على ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.

وقال إن هذا البلد "ليبيا" مازال ملئ بالوجود الخارجي غير المرغوب ولكن الجميع متفقون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وتتفق تصريحات كوبيش مع ما أكدته وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش أن حكومتها ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد وأن بقاؤهم غير مقبول.