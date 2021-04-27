بايدن لن يلقي خطاب "حالة الاتحاد".. تعرف على السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما يلقي جو بايدن كلمته أمام مجلسي الكونجرس غدا الأربعاء، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها كلمته كرئيس للولايات المتحدة.

لكن الخطاب الأول لأي رئيس أمريكي منتخب حديثاً خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكابيتول الأمريكي لا يعتبر خطاباً عن حالة الاتحاد، لأنه من الناحية النظرية، لا يستطيع الرئيس التحدث عن "حالة الاتحاد" بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.



وعادة، ما يلقي الرئيس الخطاب السنوي - سواء في شكل خطاب مشترك أو حالة الاتحاد - في فبراير/ شباط.

ولكن أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير واستمرار قيود كوفيد، كانت سببا في تأخر خطاب بايدن الأول.

وبسبب قيود كوفيد19، سيتحدث بايدن أمام عدد قليل من أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين السياسيين، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

تأتي كلمة بايدن بعد تلقيه دعوة من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتقديم "رؤيته حول مواجهة التحديات والفرص في هذه اللحظة التاريخية".

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن "الرئيس قبل دعوة رئيسة مجلس النواب لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 28 أبريل/ نيسان، في الليلة السابقة لمرور 100 يوم له في السلطة."

تم تصنيف الخطاب أيضًا باعتباره حدثا أمنيا وطنيا خاصا، حيث تسيطر الخدمة السرية على عمليات التخطيط والأمن، في أعقاب تمرد يناير كانون الثاني في مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.