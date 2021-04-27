سلال السعودية تنشر البهجة بالسودان وموريتانيا وباكستان واليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت سلال رمضان التي يوزعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البهجة والفرح في عدد كبير من دول العالم.

وزع المركز أمس 350 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في محلية الدمازين بولاية النيل الأزرق في السودان، استفاد منها 2.100 فرد، وسلم 4 أطنان و450 كجم من السلال الغذائية لمقاطعة تيارت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استفاد منها 534 فردا.

ووزع المركز أمس 1.154 سلة غذائية للأسر المحتاجة في باكستان توزعت على مناطق واشك، بنجغور، بشين في إقليم بلوشستان، استفاد منها 6.924 فردا، واستمر توزيع السلال في محافظات اليمن، حيث تم توزيع 8 أطنان و560 كجم من السلال الغذائية في مديرية مأرب، استفاد منها 480 فردا، و3 أطنان في مديرية سيحوت بالمهرة استفاد 168 فردا.