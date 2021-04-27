عبدالملك: الحوثيون والقاعدة وجهان لعملة واحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة والدفاع ببسالة عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا.

وأكد خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على الميليشيات الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن القاعدة والحوثيون وجهان لعملة واحدة، لافتا إلى أن الانقلاب الحوثي بمشروعه العنصري والطائفي هو الذي مهد الطريق أمام تمدد التنظيمات الإرهابية.

وقال في كلمة ألقاها في حضرموت بمناسبة ذكرى تحرير مدن ساحل المحافظة، «إن محطات التحضير لمعركة تحرير ساحل حضرموت والتخلص من كابوس التنظيم الإرهابي في عملية خاطفة وسريعة شكلت درسا مهما ينبغي الاستفادة منه»، مؤكدا أن حضرموت حاليا تمثل النموذج الأفضل للأمن والاستقرار من بين المحافظات اليمنية.

ميدانيا أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة القبلية المسنودة بغطاء لمقاتلات التحالف العربي، هجوما حوثيا على مواقع الجيش الوطني في جبهات الكسارة والمشجح ورغوان شمال غرب محافظة مأرب.

وطبقا لمصادر ميدانية وعسكرية، فقد لقي أكثر من 100 عنصر حوثيا مصرعهم، إضافة إلى نحو 90 أسيرا، خلال اليومين الماضيين في الجبهات الغربية الشمالية لمحافظة مأرب، وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، عدة غارات جوية، على تجمعات وتعزيزات حوثية، في مواقع متفرقة غربي مأرب.

وأكدت منظمة (سام) للحقوق والحريات أن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تقوم بتخزين الأسلحة والذخائر في مناطق مأهولة بالسكان، وأشار في بيان صحفي أمس، إلى أن الانفجار الذي هز شمال العاصمة صنعاء وقع بمستودع للسلاح قرب المستشفى الألماني السعودي في شارع الستين الشمالي على مقربة من فندق سندس المجاور للمستشفى، وأنه خلف أضرارا كبيرة بالمستشفى والمنازل وبث الخوف في أوساط السكان.

وفي سياق آخر شيعت ميليشيات الحوثي القيادي البارز الفريق يحيى الشامي بعد تكتم عن سبب الوفاة، وأعلنت الميليشيات عن وفاة (الشامي) عقب يومين فقط من تشييع نجله الأكبر اللواء زكريا يحيى الشامي المقلب بـ(الجاسوس) وهو أحد أخطر قيادات الميليشيات الذين تغلغلوا داخل الجيش اليمني سابقا وعمدوا لتفكيكه لصالح تمدد المشروع الإيراني.

ويعد يحيى الشامي، المصنف رقم 11 على قائمة الـ40 مطلوبا للتحالف العربي، ورصد مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه، ولقي حتفه متأثرا بكورونا بعد وفاة زوجته وابنه زكريا بأيام.

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