13 داعشيا في قبضة الشرطة العراقية

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، «إن قوات من جهاز الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصرا إرهابيا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من أحياء محافظة نينوى توزعوا بصفة مقاتلين في فرق الفرقان، وخالد ابن الوليد، ومؤتة، ونهاوند المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة لتنظيم داعش».
وذكرت الخلية أنه جرى تدوين أقوالهم أصوليا، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهدفت القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.
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