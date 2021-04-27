تقرير ألماني: طهران تضلل العالم بشأن برنامجها النووي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير استخباراتي ألماني «إن إيران سعت إلى إنتاج أسلحة دمار شامل وإن هذه الجهود تواصلت حتى عام 2020، وهي جهود من المرجح أن تكون مستمرة وفقا للتقرير الاستخباراتي الجديد الصادر عن وكالة أمنية حكومية ألمانية».

وبحسب التقرير، تعمل إيران على توسيع ترسانتها من الأسلحة من خلال إنتاج أو تحديث أسلحة ذات قدرات نووية، وفقا لتقرير المخابرات الألماني ونشرته صحيفة (واشنطن فري بيكون)، وبحسب الصحيفة، يقدم التقرير أقوى دليل حتى الآن على أن إيران تضلل العالم بشأن طبيعة برنامجها النووي.

وبينما تعمل إدارة بايدن على إعادة الدخول إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران ورفع العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على البلاد، تواصل طهران الادعاء بأن برنامجها النووي سلمي بطبيعته.

ومع ذلك، بدأت إيران مؤخرا بتخصيب اليورانيوم، وهو الوقود الرئيس في سلاح نووي إلى مستويات تصل إلى 60%، والتي تستخدم فقط لصنع قنبلة ذرية. وتواصل إيران أيضا تصنيع واختبار الصواريخ الباليستية، والتي تستخدم أساسا لحمل رؤوس نووية لمسافات بعيدة.

وتدحض النتائج الواردة في تقرير المخابرات الألمانية بشكل مباشر مزاعم قادة إيران بأن البلاد ليس لديها مصلحة في صنع قنبلة نووية. ومن غير الواضح كيف يمكن للتقرير أن يؤثر على المحادثات مع إيران والتي تشمل الولايات المتحدة وألمانيا. وكانت الحكومة الألمانية في عهد المستشارة أنجيلا ميركل واحدة من المؤيدين الرئيسيين للاتفاق النووي وإعادة فتح العلاقات التجارية مع إيران.