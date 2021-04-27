شكرا لقرائتكم خبر روحاني يتفاخر بمفاوضات فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تباهي الرئيس الإيراني حسن روحاني بمفاوضات فيينا النووية بين إيران ومجموعة 1+4، وأكد أنها مؤشر على قدرة إيران العالية، مؤكدا بأن العالم قد أيقن بأن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر.

وخلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين قال الرئيس روحاني في الإشارة إلى مفاوضات فيينا النووية «إن مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم بأن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الإيراني».

واعتبر حرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني بأنه كان الهدف منها فرض الانهيار على إيران وإسقاطها.