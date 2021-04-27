شكرا لقرائتكم خبر روحاني يتفاخر بمفاوضات فيينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخلال اجتماعه بمجموعة من الناشطين الاقتصاديين قال الرئيس روحاني في الإشارة إلى مفاوضات فيينا النووية «إن مفاوضات فيينا أثبتت قدرة إيران العالية، وقد أيقن العالم بأن لا سبيل سوى الاتفاق مع إيران ورفع الحظر، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للشعب الإيراني».
واعتبر حرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني بأنه كان الهدف منها فرض الانهيار على إيران وإسقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يتفاخر بمفاوضات فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.