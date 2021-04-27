مقتل قائد بالحرس الثوري في حادث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد بالحرس إثر حادث أمني شمال غرب البلاد. ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن العلاقات العامة والإعلام لفيلق شهداء أذربيجان غربي للحرس الثوري أن قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري في مدينة أشنوية، الرائد وحيد زرافشان لقي حتفه أمس الأول، وأضافت «إنه لقي حتفه خلال أداء مهمته إثر حادث أمني».



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