شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي: نناقش حالياً بيع 1% من أسهم «أرامكو» لأحد المستثمرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أنه سيتم بيع حصص من شركة «أرامكو» لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن النقاش حالياً لبيع 1% من أسهم الشركة لأحد المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن المملكة تقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030.

وأوضح ولي العهد السعودي خلال حوار له على قناة «العربية»، أن شركة أرامكو لديها فرصة، لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالمياً. وأضاف: «نطمح مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030»، لافتاً إلى أن النفط لا يزال يشكل جزءاً أساسياً من دخل السعودية.

وكشف الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة سينفق هذا العام 160 مليار ريال داخل البلاد، وأن ربحيته، حالياً بين 6% و 7%، موضحاً أن المملكة تستهدف زيادة أصوله إلى 10 تريليونات ريال في 2030.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن عام 2019 شهد تحقيق غالبية الأهداف بالنسبة للسعودية، لافتاً إلى قرب الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في البلاد، مؤكداً أن السعودية حققت عدداً من أهداف الرؤية قبل 2030. وأضاف: «نستهدف إلى خفض البطالة إلى 7% في عام 2030» كما نفى ولي العهد السعودي وجود أي مشروع لفرض ضريبة على الدخل في البلاد.