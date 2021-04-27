شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات روسية في البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

بدأت روسيا، الثلاثاء، مناورات عسكرية في البحر الأسود مع توجه سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي إلى المنطقة، وسط توترات بين روسيا والغرب.

ونقلت وكالة «إنترفاكس»، عن مصادر في أسطول البحر الأسود الروسي، إن الطراد «موسكو» سيجري تدريبات بالذخيرة الحية مع سفن أخرى وطائرات هليكوبتر عسكرية.

وجاء إعلان الأسطول الروسي بعد ساعات من إعلان القوات البحرية الأمريكية في أوروبا، أن السفينة «هاملتون»، ستتجه إلى البحر الأسود، للعمل مع أعضاء حلف شمال الأطلسي والشركاء في المنطقة.

وتتهم روسيا الولايات المتحدة وحلف الأطلسي بتأجيج التوترات العسكرية في أوروبا. وقالت إن حشد القوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية كان جزءاً من مناورات للرد على ما وصفته بسلوك الحلف الذي ينطوي على تهديد.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن بلاده لم تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية بسبب ضغوط خارجية، مضيفاً أن موسكو حركت قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً.

وتسببت موسكو في قلق لدى كييف وعواصم غربية مؤخراً، بحشد قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا، لكنها أمرت بسحب بعض القوات الأسبوع الماضي.