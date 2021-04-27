شكرا لقرائتكم خبر عن المساعدات الدولية تصل الهند والجيش يستنفر الاحتياط والأكسجين للمستشفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت المساعدة الدولية تصل إلى الهند، صباح الثلاثاء، مع تواصل هذا البلد تحطيم الأرقام القياسية في الإصابات والوفيات، وأمرت الحكومة الجيش بالتدخل لمساعدة المستشفيات والأطباء في التعامل مع تزايد انتشار الوباء، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ما يحدث في الهند يمكن أن يؤثر في باقي دول العالم، مؤكداً توفر جميع أدوات الوقاية من المرض. وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن ما تشهده الهند من زيادة في عدد إصابات كورونا بشكل بالغ، قد يؤثر في مسار الجائحة في الشرق الأوسط. وقال المنظري، في مؤتمر صحفي إن الدول والمجتمعات بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود، لكن هناك التزاماً ضعيفاً بارتداء الكمامات على نحو يبعث بالقلق. وأشار إلى أن المناسبات الدينية والاجتماعية تزيد من فرص الإصابة بالمرض.

أرقام قياسية

ولليوم السادس على التوالي، الثلاثاء، حطمت الهند الأرقام القياسية العالمية الخاصة بأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، بينما انهارت الإجراءات الصحية تحت الضغوط وأدى نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات إلى مزيد من الوفيات. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 323 ألفاً و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة بين يومي الاثنين والثلاثاء؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 17.6 مليون، والوفيات إلى 197 ألفاً و894.

وفي أسوأ تفشٍّ على الإطلاق، تسجل الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميّاً منذ يوم الخميس الماضي، عندما تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية والمسجل في الولايات المتحدة في يناير، والذي كان 300 ألف و300 حالة. وسجلت البلاد أيضاً أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي.وصول المساعدات

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أريندام باجشي، في «تويتر»، صوراً لأول شحنة مساعدات طبية تلقتها الهند من بريطانيا، تضمنت 100 جهاز تنفس صناعي، و95 جهاز مكثف أكسجين، فيما وعدت دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وباكستان بتقديم مساعدات طبية، حيث أشارت هذه الدول إلى أنها ستوفر الأكسجين وأجهزة الاختبارات التشخيصية وعقاقير وأجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية لمساعدة الهند في وقت الأزمة.

وتواجه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، نقصا مزمنا في أجنحة العناية الفائقة إذ تعاني المستشفيات من نقص الأكسجين، ويضطر كثيرون إلى اللجوء لمرافق مؤقتة لدفن جثث ذويهم وحرقها.

ولفت الجنرال بيبين راوات، رئيس أركان الجيش الهندي، إلى أنه سيوفر إمدادات أكسجين من احتياطيات القوات المسلحة، مضيفاً أن عاملين طبيين متقاعدين سينضمون إلى المرافق الصحية لتخفيف الضغط على الأطباء.

ضغط على المستشفيات

وقالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن الناس في الهند يهرعون إلى المستشفيات دون داع ما يفاقم أزمة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب التجمعات الكبيرة وظهور سلالات شديدة العدوى وانخفاض معدلات التطعيم.

وتقترب الوفيات بسبب الجائحة في الهند من مستوى 200 ألف ولم يعد لدى المستشفيات ما يكفي من الأكسجين والأسرّة، وبدأت في الامتناع عن استقبال مرضى كوفيد-19 الناجم عن الفيروس.

وقال طارق ياسارفيتش المتحدث باسم المنظمة إنها تقدم التجهيزات والإمدادات اللازمة للهند ومنها أربعة آلاف مولد أكسجين لا يحتاج إلا لمصدر طاقة. وأضاف أن أقل من 15 في المئة من مرضى كوفيد-19 هم الذين يحتاجون فعليا لدخول المستشفى وأن نسبة أقل تحتاج الأكسجين.

وقال «في الوقت الراهن، جزء من المشكلة أن الكثيرين يهرعون للمستشفيات (لأنهم لا يحصلون على المعلومات أو النصح) على الرغم من أن الرعاية الصحية في المنزل يمكن إدارتها بشكل آمن».

تضامن أوروبي

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرسل سفينة مساعدات تحمل معدات طبية إلى الهند وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد – 19 في البلاد. وتضم الشحنة، من بين مواد أخرى، 780 مكثفاً للأكسجين وإمدادات من عقار ريميديسفير لعلاج مرضى كورونا ومئات من أجهزة التنفس الصناعي. وقال يانيز ليناركيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الإمدادات تم توفيرها من جانب الدول الأعضاء وإن تغطية تكاليف النقل ستكون بشكل أساسي من أموال الاتحاد الأوروبي. وأضاف: الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الهندي ومستعدون لبذل قصارى جهدنا لدعمهم في هذا الوقت الحرج. (وكالات)