شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: فتح طريق سرت - مصراتة يصل مراحله النهائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، الثلاثاء، أن فتح طريق مصراتة - سرت الساحلي (شمال وسط)، وصل إلى مراحله النهائية عقب الانتهاء من نزع الألغام،،فيما أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا ضرورة التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتهيئة الظروف الجيدة، للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مدينة سرت بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأفادت اللجنة العسكرية بأن «فتح الطريق في مراحله النهائية، حيث تم الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام، وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية وفق البيان.

«الرئاسي» يخصص دعماً مالياً

ونقل البيان تأكيد اللجنة»أن معظم الإجراءات اللوجستية باتت في مراحلها النهائية«، دون تحديد موعدا للفتح.

من جانبه، أثنى المنفي على عمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، مؤكداً تخصيص مبلغ مالي لها لدعم عملية فتح الطريق.

كما عقد المنفي اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الفرعية«المنبثقة عن لجنة«5+5»، لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمناً جهودهم ومجدداً تأكيد تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة».

من جهة أخرى،أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا باسكوالي فيرارا ضرورة التقرب من ليبيا عبر مشاركة ودعم المنظمات الدولية مثل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لتهيئة الظروف الجيدة للوصول إلى انتخابات حرة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال فيرارا، خلال جلسة استماع غير رسمية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، إن حكومة الوحدة الوطنية حكومة انتقالية هادفة، وفي نفس الوقت يجب أن تقوم ببعض الأمور الأساسية كتنظيم العملية الانتخابية بداية بتحديد الأساس القانوني لإجراء الانتخابات، فضلاً عن نوع الانتخابات بحسب وكالة نوفا.

وأوضح فيرارا أن الأهداف المستقبلية تشمل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا وتحرير البلاد من القوات الأجنبية المقاتلة والمرتزقة، فضلاً عن حل أزمة الكهرباء وبدء عملية مصالحة وطنية.

الاستقرار دخل مرحلة حاسمة

بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن العملية السياسية والاستقرار دخلا مرحلة حاسمة في ليبيا، وأن إجراء الانتخابات القادمة في موعدها ستنهي الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤولة الإيطالية بوزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية كريستينا جالاتش،حيث عبر الطرفان عن ترحيبهما بموافقة مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ويلزم الجهات الفاعلة باحترام وقف إطلاق النار، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأكدت الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات،أمس،أن الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول حقيقية، لوضع حد للأزمة التي أثرت في ليبيا.

وشددت على التزام بلادها بتعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا، ودعم عمل الأمم المتحدة.

مطالب بالشفافية في صرف أموال النفط

في الأثناء،طالب أعيان وحكماء بنغازي، خلال اجتماعهم مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بمزيد من الشفافية في صرف الأموال والاستعمال العادل لثروة النفط. ودعا الأعيان والحكماء إلى إبعاد المؤسسة عن أية تجاذبات سياسية، كونها تمثل العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، وطالبوا بدعمها بالميزانيات المطلوبة.(وكالات)