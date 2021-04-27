شكرا لقرائتكم خبر عن قوائم فلسطينية ترفض تأجيل الانتخابات وإسرائيل تدعي عدم التدخل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب، فيما أعلنت الخارجية الإسرائيلية لدبلوماسيين أوروبيين أن إسرائيل لا تتدخل في الانتخابات الفلسطينية، بينما توقع الجيش الإسرائيلي تصعيداً مع قطاع غزة في حال إلغاء الانتخابات التشريعية.

التأجيل والتصدي

وأكدت القوائم الانتخابية المعلنة في اجتماع عقدته عبر تقنية «زووم»، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة «الحرية» التي يترأسها القيادي المفصول من حركة «فتح»، ناصر القدوة، أنها اتفقت على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته «خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس». وفي مقدمة هذه الخطوات، «تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة»، إضافة إلى خطوات أخرى لم يتم توضيحها. وأكد المجتمعون «أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت».

بدورها، قالت الناطقة باسم قائمة «الحرية»، نور عودة، في تصريحات صحفية، إن «الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات».

التدخل الإسرائيلي

من جهة أخرى، قال المدير السياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار لمجموعة من السفراء الأوروبيين التقاهم، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تمنع أو تتورط بأي شكل في الانتخابات الفلسطينية المزمعة. وأكد بار خلال لقائه سفراء من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وإيرلندا وغيرهم، «أهمية الانتخابات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية لتعزيز المشاركة السياسية والمساءلة وكذلك الضوابط والتوازنات الديمقراطية». وقال بار إن «إسرائيل لن تمنع إجراء الانتخابات في السلطة الفلسطينية»، مضيفاً أن «الانتخابات الفلسطينية شأن فلسطيني داخلي، وبالتالي فإن إسرائيل لن تتدخل». وأكد بار أن مشاركة «حماس» في الانتخابات «إشكالية» وتنتهك شروط الرباعية، وفق تعبيره.

تصعيد متوقع

وعلى صعيد متصل، اعتبر ضباط في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه بالرغم من «الهدوء النسبي» بين قطاع غزة وإسرائيل، وعدم إطلاق الفصائل في قطاع غزة مقذوفات منذ الليلة قبل الماضية، إلا أن «التصعيد الحاصل في الأسبوع الأخير ليس من ورائنا» وأن التوتر قد يتصاعد في حال إلغاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن الضباط الإسرائيليين قولهم «نحن بصدد نهاية أسبوع متوترة جداً وخاصة قبيل إمكانية أن يعلن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن (محمود عباس) عن تأجيل الانتخابات لموعد غير معروف ويحمل إسرائيل المسؤولية». وأضافت المصادر الإسرائيلية نفسها، أن «حماس تشعر أنه كان بإمكانها الفوز في الانتخابات التشريعية القريبة أو تعزيز قوتها السياسية على الأقل. ولذلك، فإنه بحجم هذه التوقعات، قد تعبر عن معارضتها لقرارات أبو مازن في المعركة الانتخابية الحالية بواسطة إطلاق مقذوفات». وتابع «واللا» أن مسؤولين إسرائيليين، في مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن، يواصلون نقل رسائل إلى مسؤولين مصريين يتوسطون بين الجانبين، «كي لا تحاول حماس تشديد رد فعلها»، وأن «الجيش الإسرائيلي يحشد قوات وجاهز لرد فعل شديد، يشمل وقف عملية التهدئة». (وكالات)