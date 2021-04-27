شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطيح شبكة لتمويل الإرهابيين يتزعمها أجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب، تابعة للحرس الوطني التونسي من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، فإن هذه الشبكة يقودها رجل من جنسية عربية وزوجته التونسية ويتواجدان بإحدى الدول الأوروبية.

كما أكد أنه يشاركهما في تونس 3 عناصر تم القبض على اثنين منهم وهم رجل وامرأة، فيما لاذ الثالث بالفرار وهو مهرب من محافظة المهدية وسط البلاد.

وبمداهمة وتفتيش منازل المتورطين، تم حجز مبالغ متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية، إضافة إلى وثائق بنكية وبريدية خاصة بتحويلات مالية.

ووفق المصدر نفسه، فإنه وبالتحري مع العنصرين المشتبه فيهما، اعترفا بانتفاع أكثر من 15 عنصراً إرهابياً بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم بتونس.

وبمثولهما أمام القضاء، تم إيداع أحدهما السجن والإبقاء على العنصر الثاني بحالة سراح فيما أصدرت الوحدة المتعهدة بالبحث 16 مذكرة تفتيش بشأن المتورطين في هذا النشاط الإرهابي.

ومنذ 2011، تحولت تونس إلى هدف للإرهابيين الذين استفادوا من حالة الفوضى عقب الاحتجاجات، ومن صعود «إخوان» البلاد إلى الحكم، ما أمن لهم إمكانية تنفيذ هجمات أوقعت عشرات القتلى والجرحى. (وكالات)