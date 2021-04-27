شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة إنسانية تنقذ 236 مهاجراً من الغرق في «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرسيليا - أ ف ب

أنقذت سفينة الإغاثة الإنسانية «أوشن فايكينج»، الثلاثاء، 236 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا في زورقين مطاطيين مكتظين، حسب ما أعلنت منظمة «إس أو إس المتوسط» غير الحكومية في بيان.

وأوضحت المنظمة، التي مقرها مرسيليا، أن المهاجرين كانوا في المياه الدولية على بعد 32 ميلاً بحرياً قبالة مدينة الزاوية الليبية. وتابعت: «العديد من الناجين كانوا في حالة وهن»، مضيفة أن «النساء يعانين حروقاً طفيفة بسبب الوقود وتنشق الدخان».

وقال فريدريك بينار المسؤول عن عمليات الإغاثة، إن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة «والمفاجئ أن ثمة عدداً كبيراً من القاصرين بينهم 114 غير مرافقين». واستغرقت عملية الإنقاذ ثلاث ساعات.

وجاءت عملية الإنقاذ بعد أيام على رصد فرق تابعة للمنظمة قبالة سواحل ليبيا 10 جثث قرب مركب انقلب في ظل مخاوف من مقتل العشرات.

وأضاف بينار: «كان حادثاً مأساوياً لطاقم أوشن فايكينج. ومثيراً للصدمة لأنه مرة أخرى لم يتم التنسيق لعملية الإنقاذ كما يجب».

وهذه السفينة هي الوحيدة الناشطة في هذه المنطقة، حيث يسعى مهاجرون يومياً للعبور بواسطة زوارق في رحلة محفوفة بالمخاطر.

ومنذ مطلع العام الجاري، غرق حوالي 453 مهاجراً، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.