شكرا لقرائتكم خبر عن فرار سكان من العاصمة الصومالية وسط انقسام قوات الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فر سكان من أحياء بالعاصمة الصومالية، مقديشو، الثلاثاء؛ خوفاً من تجدد الاشتباكات بين فصيلين متناحرين من قوات الأمن التي انقسمت وسط خلاف على تمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، فيما قالت بعثة الأمم المتحدة في البلاد في بيان صدر، أمس، إنها «قلقة بشكل خاص من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقاً للتوجهات العشائرية» في حين أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة، قائلة: إنها «مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات»، رداً على تقويض السلام والاستقرار في الصومال.وفي أحياء من مقديشو شوهد سكان أمس يغادرون منازلهم ويكدسون ممتلكاتهم في عربات تجرها حمير أو يفرون في حافلات صغيرة أو عربات التوك توك.

وضع هش

وتوقف تبادل إطلاق النار، الاثنين، بعد أن أسفر عن مقتل شرطيين ومقاتل معارض وفقاً لحصيلة للشرطة، لكن الوضع كان لا يزال أمس هشاً في العاصمة؛ حيث عزز كل طرف مواقعه، بينما داهمت القوات الحكومية محطة إذاعة مستقلة وصادرت معداتها.

وتعرض مبنى إذاعة «مستقبل»، الواقع في تقاطع كم 4، إلى مداهمات من قبل وحدة «هرمعد» وهي شرطة عسكرية خاصة بمديرية هدن بمحافظة بنادر وسط مقديشو.

وفي وقت سابق هذا الشهر صوت مجلس النواب الصومالي لمصلحة تمديد ولاية الرئيس فرماجو، ومدتها أربع سنوات، لكن مجلس الشيوخ رفض الخطوة مما أثار الأزمة.

وأثار تمديد فترة الولاية كذلك غضب المانحين الدوليين الذين دعموا حكومة فرماجو في محاولة لتحقيق الاستقرار في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية منذ 1991.

تلويح أمريكي بالعقوبات

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مقديشو، قائلة: إنها «مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات»، رداً على تقويض السلام والاستقرار في الصومال.

وقالت بعثة الامم المتحدة في الصومال في بيان صدر الثلاثاء، إنها «قلقة بشكل خاص من التفكك الناشئ في صفوف الجيش الوطني الصومالي وفقاً للتوجهات العشائرية». وذكرت «أن اللجوء إلى قوات الأمن لتحقيق أهداف سياسية غير مقبول».

ويدين العديد من الجنود بالقوات المسلحة بالولاء لميليشيات قبَلية كثيراً ما كانت تتناحر على النفوذ والموارد.

وأعلن عمر محمود المحلل في مجموعة الأزمات الدولية أن هذا الانقسام قد يدفع بالبلاد إلى «الهاوية؛ عندما نتحدث عن انهيار قوات الأمن وفقاً لتوجهات عشائرية، يذكرنا ذلك بالحرب الأهلية التي بدأت في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في بيان، الاثنين، إنه يشعر «بقلق عميق» من الاشتباكات الأخيرة، وأضاف أنه «يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور»؛ للخروج من الأزمة.

(وكالات)