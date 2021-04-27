شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم بحضور الجماهير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، السماح للجماهير بحضور المباراة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تجمع بين فريقي شباب الأهلي والنصر على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، يوم 16 مايو المقبل، وذلك بنسبة 30% من السعة الإجمالية لمدرجات الاستاد.

وأكد اتحاد كرة القدم في بيانه الصادر الليلة، أن الحضور سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19» وحرف «E» عبر تطبيق الحصن والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز «48» ساعة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص اتحاد الكرة على دعم جهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، ومنح الجماهير الفرصة للاستمتاع بحضور نهائي أغلى البطولات الكروية وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع. (وام)