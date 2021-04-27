المستشفى السعودي الألماني- دبي أفضل بيئة عمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصل المستشفى السعودي الألماني- دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021 والتي تمنحها منظمة ( Great Place to Work) للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر لهم أفضل بيئة عمل، وذلك للمرة الأولى وكأول مستشفى خاص تنال هذه الشهادة على مستوى الشرق الأوسط، بناء على الاستبيان الذي تطرحه المنظمة على الموظفين لقياس تجربة عملهم ومدى توفير البيئة النموذجية الجاذبة، التي تلبي طلباتهم وتهدف إلى إسعادهم.

وقالت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني بالإمارات، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة تضافر الجهود والعمل الدؤوب من قبل الطاقم الطبي الإداري وكافة موظفي المستشفى، مشيرة أنه رغم تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، فإن المستشفى وضع إسعاد موظفيه في مقدمة أولوياتها، من خلال تبني الأفكار والمبادرات الخلاقة وتطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق معايير منظمة Great place to work، في بناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، ومد جسور علاقات الزمالة، لرفع مؤشر السعادة لدى الموظفين، لتكون السعادة أسلوب حياة، وأضافت: المستشفى حرص في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على إتباع كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الموظفين واستمرارية الأعمال، فقام بتطبيق نظام العمل عن بعد والاجتماعات عبر الاتصال المرئي، ووفرت كافة البرامج والأنظمة الذكية لذلك.