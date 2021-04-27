شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وائل لطفى رئيسًا لتحرير جريدة الدستور وموقعها الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة جريدة الدستور برئاسة الدكتور محمد الباز، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي وائل لطفي رئيسًا لتحرير جريدة الدستور وموقعها الإلكتروني، وذلك فى إطار التطوير المستمر للإصدارات الصحفية في مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعد وائل لطفي، أحد أبناء مدرسة روز اليوسف الصحفية، وسبق له تأسيس وإدارة صحيفة الصباح اليومية، وصدر له عدة كتب، كما حصل علي جائزة الدولة في العلوم الاجتماعية عام 2008.