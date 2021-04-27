ولي العهد السعودي: الإجراءات الصعبة ستكون مؤقتة لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفى الأمير محمد بن سليمان، ولي العهد السعودي، ‏فرض ضريبة على الدخل في رؤية السعودية لعام ٢٠٣٠، لافتًا إلى أن أي إجراءات صعبة ستكون مؤقته، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٥% وهي لمدة ٥ سنوات فقط.

وشدد على أنه من مصلحته أن تنمو السعودية وأن يكون المواطن السعودي راضيًا.

ويجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء، تبثه عدد من الفضائيات السعودية والعربية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030.

وفي مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن برامج تحقيق رؤية 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط.

ورفع ولي العهد شكره إلى "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".