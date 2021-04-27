بنجلاديش تنقذ 30 من مسلمي الروهينجا من قارب في خليج البنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ)

قال مسؤول إن خفر السواحل فى بنجلاديش أنقذ اليوم الثلاثاء 30 من مسلمي الروهينجا كانوا على متن قارب صيد في خليج البنغال بعد هجوم للقراصنة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل أمير الحق إن رجال الإنقاذ عثروا على 20 امرأة وخمسة أطفال وخمسة رجال على متن القارب وهو ينجرف على بعد كيلومترات قليلة قبالة ساحل تكناف أقصى جنوب بنجلادش.

وأوضح أن القارب تعرض لهجوم من قراصنة يوم الأحد بعد يومين من إبحارهم صوب ماليزيا من أحد مخيمات اللاجئين في كوكس بازار بعد دفع أموال لمجموعة من مهربي البشر.

وذكر اللاجئون أن القراصنة نهبوا ممتلكاتهم الثمينة وألحقوا أضرارا بمحرك القارب، ولم يتركوا لهم سوى القليل من الطعام ومياه الشرب.

قال مسؤول في مفوضية إغاثة اللاجئين والعودة إلى الوطن، إن من تم إنقاذهم اليوم الثلاثاء من المرجح أن يتم إرسالهم إلى باشان شار، وهي جزيرة بحرية أقامت عليها الحكومة مخيما لــ100 ألف لاجئ من الروهينجا في المخيمات المكتظة في كوكس بازار.

وتم نقل نحو 18 ألف لاجئ إلى المخيم الجديد منذ ديسمبر وسط انتقادات من وكالات الإغاثة التي رأت أن الجزيرة معرضة للأعاصير والمد والجزر خلال الرياح الموسمية.

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة. وعبر ما يقرب من 750 ألفًا منهم الحدود في أعقاب الحملة العسكرية عام 2017 في ولاية راخين شمال ميانمار.